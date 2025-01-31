İstanbul’da Hava Kirliliği Artıyor: Sis Etkili

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR

İstanbul’da bu hafta hava kirliliği yüksek seviyelere ulaşıyor. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum, şehirde hava kalitesinin düşmesine ve bazı bölgelerde zaman zaman görüş mesafesinin azalmasına yol açıyor.

SİSLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görünüm gözlemleniyor. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaybolduğu dikkat çekiyor. Bu durum, sürücülerin ve yayaların güvenliğini etkileyebiliyor.