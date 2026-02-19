İstanbul’da Hava Sıcaklıkları Ani Düşüş Yaşıyor

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da 20 dereceyi aşan hava sıcaklıklarındaki ani düşüş devam ediyor. Dün beklenmedik bir şekilde başlayan sulu kar yağışı, hafta sonu kara dönüşecek.

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışların, Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin de devam ettiği bildiriliyor. Bugün Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.