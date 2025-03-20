İstanbul’da İBB Soruşturmasında 87 Gözaltı

SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da yargılanıyor. Polis ekipleri, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devretmesiyle dikkat çeken Ali Nuhoğlu’nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığını açıkladı.

BİR FİRARİ YURT DIŞINA KAÇTI

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı’nın iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Bağdatlı, kendi üzerine kurduğu firmalar aracılığıyla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024 döneminde 60’tan fazla ihale aldı. Ayrıca, KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den birçok ihale kazandığı ve yanında çalışan yaklaşık 35 kişi için reklam firması kurup aynı adreslerden ihaleler aldığı tespit edildi.

GÖZALTILARDA SON DURUM

Soruşturma kapsamında Emrah Bağdatlı’nın 5 Mart’ta yurt dışına çıkacağı, hazırlıklarını yaptığı anlaşıldı. Evinin önünde bekleyen polislerden kaçmak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı’nın 5 Mart günü İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3’ünün firari olduğu öğrenildi. Örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada ise 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 10 şüpheliden 7’sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.