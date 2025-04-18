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İstanbul’da İnşaat Alanında Göçük Meydana Geldi

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İŞ KAZASI FELAKETE DÖNÜŞTÜ

İstanbul’da yaşanan ciddi iş kazasında, felaketin eşiğinden dönüldü. Ataşehir ilçesinin Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında, işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

ÜÇ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Göçüğün gerçekleştiği esnada kazı alanında bulunan 3 işçi, toprak altında kaldı. Olayın görülmesi üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi, olay yerine intikal etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Göçük altından çıkarılan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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