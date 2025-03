İstanbul’da Kaçak Alkol Operasyonları Sıklaştı

İSTANBUL’DA KAÇAK ALKOLLE MÜCADELE SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve insanlar için sağlığa zararlı ürünleri üreten ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. “Merdiven altı” olarak bilinen yerlerde üretilen alkol ürünlerinin olumsuz etkilerini en düşük düzeye indirmek ve can kayıplarının yaşanmasını engellemek amacıyla haftanın her günü aralıksız görev yapan ekipler, gelen ihbarları ve her ihtimali dikkate alarak sonuç odaklı bir çalışma yürütüyor.

YÜZBİNLERCE LİTRE KAÇAK ALKOL YAKALANDI

Özellikle etil ve metil alkolden damıtılarak elde edilen sahte içkilere yönelik mücadele eden İstanbul kaçakçılık polisi, gerçekleştirdikleri operasyonlarda yüz binlerce litre kaçak alkol ve on binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. 2023 yılında yapılan 72 operasyon sonucunda 78 bin 580 litre kaçak etil ve metil alkol yakalanırken, 23 bin 157 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılan 223 şüpheliden 20’si tutuklandı, 203’ü ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

2024’TEN DAHA FAZLA KAÇAK ALKOL YAKALANDI

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ile sahte içki konusundaki mücadelelerini 2024 yılı boyunca da başarılı bir şekilde sürdürdü. Geçtiğimiz yıla nazaran yakalanan kaçak etil ve metil alkol miktarını artıran ekipler, 75 operasyonda 301 bin 840 litre kaçak alkol ele geçirdi. Bu operasyonlar sırasında 15 bin 626 şişe sahte içki de piyasaya sürülemeden yakalandı. Elde edilen rakamlara göre, yakalanan 127 şüpheliden 7’si cezaevine gönderildi, 120’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK İKİ AYDA 159 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Sahte içkiden kaynaklı ölümler üzerine hem kendi çalışmalarını artıran hem de ilçe emniyet müdürlükleriyle birlikte çalışan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’un 39 ilçesinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk iki ayında ekipler, 159 olaya müdahale ederek 67 bin 596 litre kaçak etil ve metil alkol ile 3 bin 400 şişe sahte içki ele geçirdi. Bu süreçte yakalanan 14 şüpheli, sahte içkiden kaynaklı zehirlenmeler sonrası “ölüm ve yaralanma” suçlamasıyla, 39 şüpheli ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan tutuklandı.