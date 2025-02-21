İstanbul’da Kar Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’da 3 gündür aralıklarla süren kar yağışı, gece saatlerinde daha da etkili hale geldi. Beyaza bürünen şehir, vatandaşların sokak ve parklarda bir araya gelmesiyle canlı bir atmosfer oluşturdu. İnsanlar, karın tadını çıkararak halay çekti ve kar topu oynadı.

HALAY VE TARTIŞMA ANLARI

Sultangazi’de kar yağışını kutlamak isteyen birçok kişi, sokaklara akın etti. Ordu Caddesi’nde bir grup, uzun süre halay çekti. Sokakta ortaya çıkan renkli görüntüler, neşeli anlardan bir süre sonra kavganın yaşanmasıyla yerini gerginliğe bıraktı. Kavganın nedeni bilinmemekle birlikte, araya girenler sayesinde olay son buldu. Çevredeki insanlar, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.