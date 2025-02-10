İstanbul’da Kar Yağışı ve Trafik Yoğunluğu

İSTANBUL’DA TRAFİK ÇİLESİ DEVAM EDİYOR

İstanbulluların karşılaştığı trafik sorunu bir türlü sona ermiyor. İş çıkış saatinde artan trafik yoğunluğuna akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı da dahil oldu. Trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar sabır sınavı veriyor.

KAR YAĞIŞI AVUROPA YAKASI’NA ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle beraber kar yağışının beklendiği, ayrıca gece saatleri itibariyle etkisini arttıracak soğuk hava dalgası hakkında uyarı yapıldı.

VALİLİK’TEN ÖNEMLİ UYARI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Soğuk hava nedeniyle aralıklı devam eden yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmur, batı (Çatalca ve Silivri çevresi), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. 11.02.2025 tarihinde il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklenirken, bu yağışların Salı günü akşamından Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar ağırlıklı olarak kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, her iki yakada da trafik neredeyse durma noktasına geldi. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştığı belirtilirken, harita alarm vermiş durumda.