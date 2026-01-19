İstanbul’da Kar Yağışı Ve Ulaşım Yasağı Beklentileri

istanbul-da-kar-yagisi-ve-ulasim-yasagi-beklentileri

İSTANBUL VALİLİĞİ, VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valiliği, şehir genelinde yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini duyurdu. Valilik, bu durumun beraberinde buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

METEOROLOJİ’DEN YENİ TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, İstanbul’da bugün aralıklı karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde akşam ve gece saatlerinde kar yağışının etkili olacağı ifade ediliyor.

HAFTA ORTASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliğin açıklamasına göre, 20 Ocak Salı günü havanın parçalı çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinde aralıklı yağmurların, yüksek bölgelere ise karla karışık yağmurun hakim olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların en düşük 3 derece, en yüksek ise 7 derece civarında olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Açıklamada, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yükseleceği bildirildi. Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvetle, zaman zaman 30–60 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor. Valilik, buzlanma ve don beklentisi dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

TRAFAİK YASAKLARINA DÜZENLEME

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeni ile ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata dek yasaklandığını açıkladı. Ağır tonajlı kamyonlar için trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle sona ererken, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının ise yarın saat 10.00 itibarıyla kalkacağı duyuruldu.

