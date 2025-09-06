Gündem

İstanbul’da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN MECBURİ SONUÇLARI

Saat 09.00 civarında İstanbul Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe bölgesinde ciddi bir kaza gerçekleşiyor. Sürücünün yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıyor.

ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Polis, güvenlik önlemleri almak amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

