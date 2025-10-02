İstanbul’da Kiralık Sosyal Konut Projesi Başlıyor

KAMPANYADA YENİ DETAYLAR BELİRLENİYOR

500 bin sosyal konut kampanyasında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ, İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut üretimi yapacak. Bu yeni model, uygun fiyatlı konutları vatandaşlara belirli kriterlerle sunacak. TOKİ, tarihinde bir ilke imza atarak kiralık konut üretimine geçerken, bu konutların gelir şartı, kira artış oranı ve inşa edileceği bölgeler hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor.

KİRALIK KONUTLAR YALNIZCA İSTANBUL’DA SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay içerisinde duyurması beklenen proje dahilinde, İstanbul’daki bazı konutlar yalnızca kiralık olarak temin edilecek. Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alırken, özellikle 2+1 dairelerin yer alması planlanıyor. TOKİ’nin önceki projelerinde bulunmayan 1+1 daireler ise yeni evlenen çiftler için ideal bir başlangıç modeli olarak sunuluyor.

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kirasının hane halkı gelirinin üçte birini aşmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Örneğin, 50 bin TL gelir geliri olan bir hane için kira bedelinin 16-17 bin TL civarında olması bekleniyor. Kiralık konutlarda oturan hane halkının gelirinin yıllık olarak kontrol edilmesi planlanıyor. Yüksek talep nedeniyle kura yöntemiyle başvuru sürecinin uygulanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, hanehalkının gelir durumu, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterlere dayalı olarak puanlama sistemi geliştirilmesi gündeme geliyor.