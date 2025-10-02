İstanbul’da Kiralık Sosyal Konut Projesi Başlıyor

500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASINDA YENİ DETAYLAR

500 bin sosyal konut projesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanı sıra TOKİ’nin de içinde yer aldığı bu projede, İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut üretileceği bildiriliyor. Bu yeni model ile uygun fiyatlı konutlar, belirli kriterlere göre vatandaşlara sunulacak. TOKİ, tarihindeki ilk kiralık konut üretimine geçerken, bu konutlarla ilgili gelir şartları, kira artış oranları ve inşa edilecek bölgeler hakkında sorular mevcut.

Sadece İSTANBUL’DA KİRALIK MODEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay içinde konu üzerinde açıklama yapması bekleniyor. Proje kapsamında İstanbul’da belli konutların yalnızca kiralık sunulacağı aktarılıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri projenin odağında yer alıyor. Özellikle 2+1 dairelerin yoğun olacağı ifade ediliyor. TOKİ’nin geçmiş projelerinde yer almayan 1+1 daireler ise yeni evlenen çiftlerin başlangıç modeli olarak değerlendiriliyor.

GELİR ŞARTI VE KİRA ORANI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, hanehalkı gelirinin üçte birinin, konut kirası olarak kabul edilen genel bir kriter olduğunu belirtiyor. Örneğin, aylık geliri 50 bin TL olan bir hane için, kira bedelinin 16-17 bin TL’yi aşmaması gerektiği öngörülüyor. Kiralık konutlarda oturanların hanehalkı gelirinin yıllık bazda kontrol edilmesi planlanıyor. Yüksek talep nedeniyle, kura yöntemi ile başvuru sürecinin uygulanabileceği düşünülüyor. Ayrıca, gelir sıralaması, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterler üzerinden puanlama sistemi de gündemde.