İstanbul’da Kız Çocuğu Dövüldü

OLAY YERİNDEKİ GİZLİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul’da akran zorbalığına maruz kalan bir kız çocuğu, arkadaşları tarafından dövüldü. Olay, Gaziosmanpaşa’daki Karadeniz Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, yaşları küçük olan dört kız çocuğu, kendilerine ve ailelerine küfür ettiğini öne sürdükleri yaşıtları olan bir arkadaşlarını, boş bir araziye çağırdı.

ŞİDDET ANLARI KAYDEDİLDİ

Tartışmanın hemen ardından, üç kız çocuğu, arkadaşlarını dövmeye başladı. Bu anlar, gruptaki başka bir kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar dikkat çekiyor. Olayda bir kız çocuğu, diğerinin saçını yakalayıp kopararak gülmesiyle de dikkatleri üzerine çekti.