İstanbul’da Konut Satışları Devam Ediyor

Mart ayında Türkiye genelinde konut satışlarıyla ilgili oldukça ilginç veriler ortaya çıktı. En fazla konut satışı gerçekleşen iller sırasıyla 19 bin 820 konutla İstanbul, 10 bin 203 konutla Ankara ve 7 bin 513 konutla İzmir oldu. Buna karşın, en az konut satışı olan iller ise 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli şeklinde sıralandı.

İstanbul’DA EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İLÇELER

İstanbul’da konut satışlarına dair ilçeler incelendiğinde, en yüksek rakamın 40 bin 545 ile Esenyurt’ta gerçekleştiği gözlemleniyor. Ardından Beylikdüzü 11 bin 864, Pendik 10 bin 654, Sancaktepe 9 bin 890 ve Küçükçekmece 9 bin 619 konut satışıyla devam ediyor.

PİYASADA HAREKETLİLİK GÖRÜLÜYOR

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının mart ayında da sürdüğünü vurgulayarak, “İlk çeyrekte yüzde 20,1’lik artış söz konusu. Burada en dikkat çekici nokta ise ipotekli satışlardaki artış. Bu da bize gösteriyor ki kredi faizlerinin bir miktar gevşemesiyle konut fiyatları yeniden yükselişe geçmeden yüksek taksit tutarlarına rağmen konut alımına gidilmesi” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, yüksek kiraların da etkili olduğunu belirtti. Şişik, şehrin çeper bölgelerindeki daha küçük metrekareli konutlara yönelimin arttığını ve şehir merkezinde arsa bulmanın zor ve pahalı olması nedeniyle daha çok kentsel dönüşüm projeleri yapıldığını da ekledi.

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDEKİ SATIŞ RAKAMLARI

Mart ayında İstanbul’un ilçelerindeki konut satış rakamları şöyle sıralandı:

– Adalar: 324

– Arnavutköy: 4 bin 40

– Ataşehir: 6 bin 888

– Avcılar: 6 bin 639

– Bağcılar: 3 bin 897

– Bahçelievler: 8 bin 82

– Bakırköy: 3 bin 449

– Başakşehir: 9 bin 44

– Bayrampaşa: 3 bin 656

– Beşiktaş: 2 bin 701

– Beykoz: 560

– Beylikdüzü: 11 bin 864

– Beyoğlu: 2 bin 260

– Büyükçekmece: 6 bin 214

– Çatalca: 734

– Çekmeköy: 5 bin 82

– Esenler: 2 bin 962

– Esenyurt: 40 bin 545

– Eyüpsultan: 4 bin 923

– Fatih: 4 bin 418

– Gaziosmanpaşa: 5 bin 701

– Güngören: 2 bin 830

– Kadıköy: 7 bin 575

– Kağıthane: 6 bin 562

– Kartal: 8 bin 215

– Küçükçekmece: 9 bin 619

– Maltepe: 7 bin 460

– Pendik: 10 bin 654

– Sancaktepe: 9 bin 890

– Sarıyer: 2 bin 540

– Silivri: 4 bin 170

– Sultanbeyli: 1 bin 92

– Sultangazi: 5 bin 923

– Şile: 747

– Şişli: 4 bin 432

– Tuzla: 7 bin 460

– Ümraniye: 8 bin 882

– Üsküdar: 4 bin 929

– Zeytinburnu: 2 bin 804.