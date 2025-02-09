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İstanbul’da Köprüden Düşen Kadını Kurtardılar

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, bir kadın henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Olayın ardından hemen bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALIKÇILAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

O sırada denizde bulunan balıkçılar, kadının durumu hakkında hızla müdahale ederek onu denizden çıkardılar. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolleri sırasında kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Balıkçılar tarafından denizden kurtarılan kadının bu anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma işlemine devam ediliyor.

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