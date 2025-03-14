İstanbul’da Lahmacun Fiyatları Çok Çeşitli

LAHMACUN FİYATLARINDAKİ FARKLILIK DİKKAT ÇEKİYOR

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan lahmacunun fiyatları ilçelere göre farklılık göstermesi dikkat çekiyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 liraya kadar çıkabiliyor. Ucuz fiyatla hizmet veren esnaf, bu değişkenliği kira ve personel giderleriyle ilişkilendiriyor. Pahalı satış yapanlar ise et ve malzeme kalitesinin fiyatları etkilediğine vurgu yapıyor. Vatandaşlar, lahmacun fiyatının ortalama 100 lira civarında olması gerektiğini ifade ediyor ve 50 liralık lahmacunları güvenilir bulmadıklarını belirtiyor.

UCUZA SATACAĞIZ Kİ MİLLET ALSIN

Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu, lahmacununu 60 liradan satıyor. “Ucuza satacağız ki millet alsın” diyor. Müşterilerin çoğunun malzemelerini evde hazırlayıp getirdiğini ifade eden Çoklu, gelen malzemelerle lahmacunu sadece 7,5 liradan yaptıklarını aktarıyor. Bir kilogram kıymanın 550 lira olduğunu paylaşan Çoklu, bununla ortalama 25-30 adet lahmacun yapılabildiğini belirtiyor. Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100-200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75-80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor.” diyor.

İŞLETMELERİN GİDERLERİ VURGULANIYOR

Bazı işletmelerin lahmacunu yüzde 70 karla sattığını söyleyen Çoklu, “Onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70 maksimum 80 lira olmalı. 40-50 liraya satılan lahmacunlar da var. İçine taşlık ve kavram yağı koyan da var. Et temiz ve güzel olmalı.” ifadelerini kullanıyor. Fatih’te 25 yıldır esnaflık yapan kebapçı Zeki Temizoğlu, lahmacunu 70 liraya sattığını, pahalı satanların kira giderinin fazla olduğuna dikkat çekiyor.

İYİ LAHMACUNU KALİTESİ BELİRLİYOR

Kadıköy’de bir lahmacun dükkânında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir, iyi bir lahmacunun 150 liradan az olmaması gerektiğini ifade ediyor. Göktürk’te restoran işletmecisi Şef Erdal Demir, iyi lahmacunun ucuz olmayacağını belirtiyor ve fiyatının 250 lira olduğunu aktarıyor. “1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur.” şeklinde konuşuyor.