İstanbul’da M2’de Geçici Kapatma! Dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri, güvenlik nedenleriyle ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, yaptığı açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini bildirdi.

SEFERLER DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR

Metro İstanbul’un resmi paylaşımı şöyle: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ

Bu durumdan etkilenen yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binme ya da inme şansına sahip olamıyor. Aynı zamanda, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de erişime kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yollarını ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.