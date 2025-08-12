İstanbul’da Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul, Maslak’ta makas atarak ilerlediği öne sürülen bir otomobil, aynı yönde giden bir hafif ticari araç ile başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve çarpışma sonucunda her iki araç yol kenarındaki ormana uçtu.

KAZA AYRINTILARI

Alınan bilgilere göre, Maslak Büyükdere Caddesi’nde seyir halinde olan 34 ACB 455 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, Ayhan D. yönetimindeki 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araca ve yabancı uyruklu Mhd Majd A. yönetimindeki 34 MY 0109 plakalı otomobile çarpmasına yol açtı. Çarpmanın etkisi ile 34 ACB 455 plakalı otomobil ve 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araç ormana doğru uçarak kaza yaptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, ormana düşen araçlardaki 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaralananların isimleri belirlendi; 34 ACB 455 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan D. ve yanındaki Hediye D. yaralandı. İlk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFFİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle bölgede meydana gelen trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazanın, 34 ACB 455 plakalı otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesi yüzünden oluştuğu iddiaları araştırılmakta. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.