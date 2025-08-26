İstanbul’da Marketler Domatesleri Çöpe Attı

ZİNCİR MARKETLERDEKİ SKANDAL

Türkiye genelindeki birçok mağazası bulunan zincir marketler, bazı uygulamalarıyla tepki toplamaya devam ediyor. Bu marketlerden bir tanesi, Ataşehir mağazasında yeni bir skandal yaşadı.

KASA KASA DOMATES ÇÖPE ATILDI

Yenisahra Mahallesi’ndeki mağaza çalışanları, kasalarca domatesi çöpe döktü. Marketin çalışanlarının birçok domatesi peş peşe çöpe boşalttığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Domateslerin çöpe dökülmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay sırasında çevrede bulunan bir vatandaşın, çöpe atılan domatesleri kurtarma çabası dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok tepki yorumu geldi.

DENETİM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin söz konusu görüntülere ilişkin olarak Ataşehir’deki ilgili markette denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Denetim sonucu, görüntülerdeki ürünlerin halen satışta olan ‘salçalık sosluk domates’ olarak tespit edildiği bildirildi. Paylaşıma göre, firma kayıtlarına göre 22-26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domates girişi yapıldığı, bunun 1,700 kilogramının ise satış özelliklerini yitirdiği için imha edildiği ifade edildi. İmha işlemlerine ait tutanak ve faturaların denetim ekiplerine sunulduğu vurgulandı. Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdüğünü ve hiçbir usulsüz ticari faaliyete izin vermekte kararlı olduklarını belirtti.