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İstanbul’da Metro Çalışmaları Yolcuları Mağdur Etti

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METRO İSTANBUL’DAN YENİ ÇALIŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı’nın otogar istasyonunda hafta sonları olarak viyadük çalışmaları yapmaya başladı. Bu çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30 ile 00.00 arasında ve 9 Şubat Pazar saat 06.00 ile 00.00 arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruluyor.

YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Yapılan düzenlemeden haberi olmayan bazı yolcular, metro istasyonlarında sıkıntı yaşadı. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını olumsuz etkiledi. İlgili çalışmaların hedefi, metro ulaşımını daha da geliştirmek ve iyileştirmek olarak ifade ediliyor.

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