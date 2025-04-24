Gündem

İstanbul’da Metro Grev Duyurusu Yapıldı

istanbul-da-metro-grev-duyurusu-yapildi

İSTANBUL’DA GREV KARARI ALINDI

İstanbul’da Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlandı. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından belirlenen arabuluculuk süresi içerisinde sözleşme imzalanamaması sonrası sendika yönetim kurulu grev kararı aldı.

METRO İSTANBUL ÇALIŞANLARI BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Esenler’deki Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde, Metro İstanbul çalışanları toplandı. Sendikanın şube başkanı Resul Aktaş yaptığı açıklamada, “Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş yerlerinde grev kararı alındığını” belirtti.

GREV İLANI DUYURULDU

Açıklamanın ardından “Grev İlanı” başlıklı bildirge genel müdürlük camına asıldı. Çalışanlar, konuşmanın bitiminde alanda halay çekerek eylemlerine devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Benin'deki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülke halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Flaş

Trump, 1915 Olayları “Büyük Felaket” Dedi

Beyaz Saray, 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamada, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" terimini kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.