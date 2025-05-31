İstanbul’da Metro Kapatıldı, Dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN GÜVENLİK KARARI

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı güvenlik nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, yaptığı açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtti.

SEFERLER SÜRECEK, İSTASYONLAR ATLANACAK

Metro İstanbul’un resmi açıklaması şöyle oldu: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLİYOR

Bu durumdan dolayı yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek. Ayrıca Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de erişime kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmalarını öneriyor.