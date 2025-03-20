İstanbul’da Metro Seferlerinde Yeni Düzenleme

İstanbul’da metro seferlerinde yaşanan aksaklıklar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde başlayan sıkıntılar büyük tepki topladı. Metro İstanbul, M1 ve M2 hatlarındaki gecikmeler sonrası yeni bir açıklama yaptı. 20 Mart Perşembe günü Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek seferler düzenlenecek.

M2 METRO HATTI EK SEFERLERİ

Türkiye-Macaristan futbol karşılaşması sebebiyle yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 metro hattında ek seferler düzenleniyor. 18.00 ile 19.45 saatleri arasında, Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, 7,5 dakikada bir Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak. Maç sonrası ise Hacıosman’dan Yenikapı’ya yönelik seferlerde, Seyrantepe’den her 5 dakikada bir aktarmasız sefer gerçekleştirilecek.

SEFERLERİN SÜREKLİLİĞİ

Taraftar yoğunluğu tamamen sona erene kadar seferlerin devam edeceği belirtildi. Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. M1 ve M2 hatlarındaki aksaklıkların çözülmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yolcuların, Metro İstanbul’un resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor. Ayrıca, maça gidecek futbolseverlerin yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım yollarını değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.