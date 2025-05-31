İstanbul’da Metro ve Füniküler Kapatıldı. Dikkat Edin!

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN GÜVENLİK GEREKÇELİ DUYURU

İstanbul Valiliği tarafından alınan bir karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı güvenlik nedenleriyle ikinci bir bildirime kadar kapatıldı. Metro İstanbul, bu durumu duyurdu ve araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtti.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul’un yaptığı resmi açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLDİ

Bu kapsamda, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binmek veya inmek mümkün olmayacak. Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kapalı durumda. Yetkililer, yolcuların alternatif ulaşım yöntemleri ve farklı istasyon girişlerini kullanmalarını tavsiye ediyor.