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İstanbul’da Metro ve Füniküler Kapatıldı! Dikkat Ediniz!

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İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ KARAR

İstanbul Valiliği’nin aldığı yeni karara göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde yer alan Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, güvenlik sebeplerinden dolayı ikinci duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, bu süreçte Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini açıkladı.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Metro İstanbul’un resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ROTALAR ÖNERİLİYOR

Bu durum çerçevesinde, yolcular Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecekler. Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kapatıldı. Yetkililer, vatandaşlara alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları konusunda önerilerde bulundular.

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