İstanbul’da Narkotik Operasyonu: 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA DEV OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen Narkoçelik-44 operasyonunda 3 ton 515 kilogram metamfetamin sıklıkla ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyona dair yaptığı paylaşımda şu şekilde belirtti: “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda: 3 Ton 515 Kg Metamfetamin ele geçirildi.”

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek” şeklinde ifadesini sürdürdü. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ile İstanbul’un çeşitli ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

MONTAJLI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Büyükçekmece merkezli çözümleme yapılan bu operasyonda; 2 ton 203 kg metamfetamin, 1 ton 79 kg sıvı metamfetamin ve 233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, operasyon neticesinde 188 kg ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 dedektör ve çok miktarda döviz ile Türk Lirası da bulundu. Yerlikaya, “Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” şeklinde konuştu.