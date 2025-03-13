İstanbul’da Nüfus Batıya Kaydı: Rapor

NÜFUS HAREKETLERİ RAPORU

Türkiye’nin nüfusunun yüzde 20’sine ev sahipliği yapan İstanbul’da, nüfus hızla şehrin batı bölgelerine kayıyor. Megakentin 39 ilçesinin sosyal ve ekonomik durumu bir rapor halinde sunuldu. Bu rapor, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi bölgelerde nüfus artışının hızlandığını gösteriyor. Diğer yandan, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi bölgelerde ise bir azalma dikkat çekiyor.

Raporda, İstanbul’daki göç hareketlerinin incelenmesi sırasında; Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinin kentin toplam nüfusunun yüzde 25’ini barındırdığına dikkat çekiliyor.

Raporu hazırlayan İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin Beylikdüzü’nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz. Yine Esenyurt, Başakşehir gibi ilçelerde nüfusun hızlı arttığını görmekteyiz. Fatih’te ise nüfusun yüzde 16 oranında düştüğü verilere yansıdı.” açıklamasında bulundu.

TEK BAŞINA YAŞAMA EĞİLİMİ

Öner, şehirde tek başına yaşamın arttığını belirterek, her dört haneden birisinde tek kişinin yaşadığına vurgu yaptı. Kadıköy, Şişli ve Bakırköy gibi yerlerde bu durumun daha yaygın olduğunu ifade eden Öner, şunları ekledi: “Nüfusun yoğun olduğu, gelir ile eğitim seviyesi nispeten daha düşük olan ‘çeper’ ilçelerde nüfus artışının, doğurganlık oranlarının nispeten daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da aslında ekonomik dinamiklerden ziyade kültürel kodların hala etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde doğurganlık oranları yüksekken, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi yerlerde bu oranlar oldukça düşük.”

GELİR ADALETSİZLİĞİ

Öner, İstanbul’un gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) üçte birini oluşturmasına rağmen, gelir adaletsizliğinin en çok yaşandığı metropoller arasında yer aldığını belirtti. Özellikle Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde bu adaletsizliğin çok daha derin hissedildiğini aktardı. Aynı ilçe veya mahalledeki bireyler arasında bile büyük gelir farkları olduğuna dikkat çeken Öner, “Beykoz ve Sarıyer’de ilçe içindeki ekonomik uçurumun çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu ilçelerde hem en yüksek gelir grubuna hem de en düşük gelir grubuna mensup bireyler yan yana yaşıyor.”dedi.

KİRALARDAKİ FARKLILIKLAR

Öner, İstanbul’un ticaret ve finans merkezi olan Şişli, Kadıköy ve Fatih ile sanayi merkezi Esenyurt ve Tuzla’nın öne çıktığını söyledi. Ev kiralarıyla ilgili olarak, en düşük ortalamanın 15 bin 500 lirayla Esenyurt’ta, en yüksek ortalamanın ise 60 bin lirayla Sarıyer’de olduğunu kaydetti.