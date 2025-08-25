İstanbul’da Öğrenci Helin Uçar Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNMA OLAYI

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Uçar’dan haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a geldi.

YAKINLARI EVİ AÇTI

Eve çilingirle giren yakınları, Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, ilk incelemelerde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Helin Uçar’ın özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu bilgisi edinilirken, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.