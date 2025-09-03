İstanbul’da Okul Servis Ücretleri Yükseliyor!

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİ ZAM TALEBİ

Okulların açılmasına yaklaşırken, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sinar, en son ücret artışının 2025 Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatarak, yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenlemenin yapılmadığını ifade etti. Okul servis ücretlerine yapılması gereken zamla ilgili olarak, toplumda mevcut ücretlerin artırılması gerektiği görüşünü savundu.

BELEDİYE MECLİSİNDE TALEPLER GÖRÜŞÜLECEK

Sinar, yüzde 50 oranında bir artış talebinde bulunduklarında, bu durumda en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 lira olacağını vurguladı. “Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak” dedi. Eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül’de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerin değerlendirileceğini belirten Sinar, Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere devredildiğini aktardı. İBB Meclisi’nde fiyat tarifesinin belirleneceği bilgisini de paylaştı.

MASRAFLARDAKİ ARTIŞ AKTARILIYOR

Sinar, “Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti… Bunlar da yüzde 40’ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz” dedi. Servis araçlarının 16+1 kişilik olduğunu belirten Sinar, taşıyabilecekleri öğrenci sayısının maksimum 15 olduğunu vurguladı. Zam teklifinin kabul edilmesi durumunda, ücretin 4 bin lira seviyesine yükselebileceğini ifade eden Sinar, “Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira kazanacağız” diyerek meslektaşlarının giderlerini karşılayabilmesine dair sıkıntılara dikkat çekti.