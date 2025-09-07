İstanbul’da Okul Servisi Ücretleri Belirsiz

OKULLAR RESMEN 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLIYOR

Okullar, yarından itibaren resmi olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılına giriş yapıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını doldururken, veliler de eğitim-öğretimle ilgili maliyetleri hesaplamaya devam ediyor. İstanbul’da ise okul servisi ücretleri eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen henüz belirlenmedi. UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarifeler, toplantı yapılmadığı için henüz duyurulmadı. İlk toplantıda, okul servisi ücret zamlarının netleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN YAPACAĞI ÖDEMELER

UKOME’den yeni karar çıkana kadar veliler, 0-1 kilometre mesafedeki servis için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre mesafede aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre mesafede aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre mesafede ise aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapacak. UKOME’nin belirlediği bu ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam tutar belirleniyor. Okulların 2 gün açık olması durumunda, aylık ücretin yüzde 60’ı; 3 gün açık olması durumunda yüzde 75’i; 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılıyor.

TARİFE DIŞI ÜCRET TALEPLERİ YASAK

Tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri, sözleşme öncesi teklif aşamasında bile tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamayacak. Servis ücret ödemeleri, yıllık ya da yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile yapılabilecek. Kredi kartıyla ödemelerde tek çekime zorlama yapılamayacak ya da tek seferde nakit ödeme yapılması istenmeyecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim uygulanacak.