İstanbul’da Okullar, Pazartesi 10’da Açılacak

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okullar, 8 Eylül 2025 tarihinde kapılarını açıyor. Bu tarih ile birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmenlerine kavuşacak. Yeni dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okulların açılış saatine dair bilgi verdi.

İSTANBUL’DA EĞİTİM SAATLERİ

Bakan Tekin, İstanbul’daki okulların 8 Eylül Pazartesi günü sabah 10.00 ile 15.00 saatleri arasında eğitim vereceğini açıkladı. İstanbul Valiliği’nden gelen açıklama ise önemli bir konuya değindi. Valilik, “trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi için” bu saatlerin belirlendiğini duyurdu. Ayrıca, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadesi paylaşıldı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

İstanbul’daki yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ve 170 bin öğretmenin ders başı yapması bekleniyor. Bu durum, eğitim camiasında büyük bir hareketlilik yaratacak.