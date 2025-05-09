İstanbul’da Olayla İlgili Ayrıntılar Bulundu

İSTANBUL’DA CINAYET İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

İstanbul’da yaşanan Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. 5 Mayıs sabahı Şişli’de saat 07.00 sıralarında 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında polisin başlattığı soruşturma sonucunda, eski eşi Rüstem Elibol ve ona yardım eden üç şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün itibariyle şüpheliler tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN GELİŞİ VE KEŞİF AŞAMASI

Cinayetle ilgili yeni bilgiler ve görüntüler elde edildi. Polisin araştırması sonucunda, şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı bir araç ile Çanakkale’den İstanbul’a geldiği ve Bahar Aksu’nun evi ile çalıştığı yer hakkında keşif yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin Şişli’de bir otele yerleşerek geceyi orada geçirdikleri güvenlik kamera görüntüleriyle doğrulandı.

ÇANAKKALE’DEN YENİ BİR ŞAHIS ALINDI

Soruşturma neticesinde şüphelilerin, 4 Mayıs Pazar günü tekrar Çanakkale’ye döndükleri ve yanlarına Samet S.’yi alarak dört kişi olarak İstanbul’a geri geldikleri belirlendi. Şüphelilerin Bahar Aksu’nun evi ile iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde geçirerek ardından kaçırma ve cinayeti gerçekleştirdikleri öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Bahar Aksu’yu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Rüstem Elibol’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da gün yüzüne çıktı. Bu paylaşımlar, cinayet ile ilgili yapılan araştırmaların derinleşmesine neden oluyor.