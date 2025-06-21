İstanbul’da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANIYOR

İstanbul Valiliği, şehir genelindeki ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi nedenlerle ateş yakmanın 23 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, yaz aylarında ormanlık bölgelerde insan ve araç trafiğinin arttığı, bunun orman yangınları açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi. İstanbul Valiliği, bu risklerin önüne geçmek için çeşitli tedbirler almayı planladığını belirtti. Açıklamada, “İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ancak İstanbullu hemşehrilerimizin belirtilen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir” denildi.

ŞEHİRDE YANGIN RİSKİNE KARŞI TEDBİRLER

Açıklamada, Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahallelerde anız, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğuna vurgu yapıldı. Orman alanları çevresinde bulunan tesisler ile sanayi kuruluşlarının, ormanlara potansiyel olarak zarar verebilecek her türlü faaliyet için yangın riskine karşı önleyici tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Enerji nakil hatlarının bakımını üstlenen kuruluşların, ormanlık alanlardan geçen şeritte gerekli bakımları gerçekleştireceği ve yangın riskine karşı tedbirler alarak gerekirse enerji kesintisi uygulayacağı belirtildi.

DENETİM VE İŞ BİRLİĞİ

Tüm belediyelerin orman içi, orman kenarı ve çevresindeki çöp toplama alanları için koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracağı ifade edildi. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların, yasaklı bölgelere girmeden önce kimliklerini ve besleme yapılacak yeri ilgili güvenlik birimleri ile orman işletme şefliklerine bildirmeleri gerektiği belirtildi. Bu kişilerin yasaklı alanlarda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacakları vurgulandı. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü, denetim ekipleriyle etkin gözetim yapacak ve gerekli durumlarda kamu ve özel sektör imkanlarını kullanarak olası yangınlara müdahale edecek. Duyurulan karar ve önlemlere uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlemler yapılabileceği bildirildi.