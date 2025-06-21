İstanbul’da Ormanlık Alanlardan Giriş Yasaklandı

İSTANBUL’DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara sahip ateş yakma işlemlerinin yasaklandığını duyurdu. 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak bu yasak, mangal, tüp ve nargile gibi nedenlerle ateş yakmayı kapsıyor. Yapılan açıklamada, yaz aylarında ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğinin, kasten ya da dikkatsizlik nedeniyle orman yangını riskini yükselttiği belirtildi. Valilik, bu risklerin ortadan kaldırılması için çeşitli önlemler alındığını açıkladı. “İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’na ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na uyarınca yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi. Ancak, İstanbulluların piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmalarında bir kısıtlama bulunmadığı bildirdi.

YANGIN RİSKİNİ AZALTMA TEDBİRLERİ

Açıklamada, Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri çerçevesinde orman içindeki köyler ve mahalleler ile ormanla ilişkisi olmayan köyler ve mahallelerde ağaç, dal ve bitki örtüsü yakmanın yasaklandığı vurgulandı. Orman alanının çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Enerji nakil hatlarıyla ilgili çalışmaların ormanlık alanlardan geçmesi durumunda gerekli bakımların yapılacağı, yangın riskine karşı tedbirlerin alınarak gerektiğinde enerji kesintisi yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, tüm belediyeler, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı iş makineleri hazır bulunduracak.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEME UYGULAMALARI

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenlerin kimliklerini ve besleme yapacakları mevkileri ilgili güvenlik birimlerine bildirmeleri gerektiği belirtildi. Ancak, bu kişilerin yasaklı alanlarda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacakları vurgulandı. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim yapacak. Gerekli durumlarda kaymakamlıkların emriyle yangınlara müdahale için kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılacağı kaydedildi. Yasak ve önlemlere uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari ve adli işlemler uygulanacak.