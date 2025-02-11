İstanbul’da PKK Soruşturması: Belediyelerden Gözaltılar

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK silahlı terör örgütünün metropol şehirlerdeki etkinliğini artırma amacı güden ‘kent uzlaşısı’ adı altında yürütülen faaliyetlerin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma çerçevesinde hareket ediyor. Bu kapsamda, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili detaylı incelemeler ve sorgulamalar sürerken, operasyonun ayrıntılarına dair yeni bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Olayın gelişmelerine dair takipte kalmaya devam ediliyor.