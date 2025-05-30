İstanbul’da Plaj Ücretleri Belirlendi

İstanbul’da plajlar Yaz Sezonuna Hazır

PLAJ ÜCRETLERİ BELİRLENİYOR

İstanbul’da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda plajların giriş ücretleri de açıklandı. Adalar bölgesinde, plaj sezonunun 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında başlaması planlanıyor. Büyükada ve Heybeliada’da yer alan özel işletmelerdeki giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayarak, hafta sonu 1500 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bazı plajlarda, bu ücret içeride harcanabilecek limit şeklinde belirleniyor.

FİYATLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kilyos’ta plaj sezonunun haziran ayının ikinci haftası açılması öngörülüyor. Günlük giriş ücretleri burada hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Sarıyer bölgesindeki işletmeler 1 Haziran’da sezon açmayı planlıyor ve giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi. Florya’daki plajda ise geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti, bu yıl 120 TL olarak revize edildi. Plajda vakit geçiren Özcan Öztürk, “Buranın plajı İstanbul’un en güzel plajlarından biri. Her şey var içinde şezlong, şemsiye, duşları. Bir de hizmet de güzel, plaj olarak çok güzel bir yer. Bildiğim kadarıyla bu sene giriş ücreti 120 lira. Bir haftaya kadar sezon açılacak, sezon açıldığı zaman ben de gider girerim.” şeklinde konuştu.

ŞİLE’DE ÜCRETSİZ PLAJ ALTERNATİFLERİ DE BULUNUYOR

Şile’de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajları denize ücretsiz girişi sağlıyor. Ancak özel işletmelerde giriş ücretleri 300 TL’den başlamakta ve 800 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şile’deki bir işletme sahibi İrfan Tutar, alınan ücretin denize girme hakkından değil, sunulan hizmetten kaynaklandığını belirtecek şekilde, “Şile’nin 60 kilometre kum sahili var. Yani isteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Ama biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık.” dedi. Başka bir işletme sahibi Cahit Savcı da, sezonun okulların tatil olmasıyla başlayacağını ifade ederek, “Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 TL’ydi, bu yıl 300 TL yaptık. Köfte porsiyonu 400 TL, hamburger 350 TL, kutu içecekler 60-70 TL civarında. Yine de fiyatlarımız uygun.” diye ekledi.

DENİZE GİRME SEÇENEKLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Şile’de yaşayan Büşra Yücel, “İstanbul’da denize giren yakınlarım çok memnun. Bana göre İstanbul genelinde denize girilecek yer çok az çünkü denizler kirli. Ama özel işletmeler bakım yaptığı için önerilebilir.” şeklinde görüş bildirdi. Mihriban Koçhan ise, “Ücretli olmasını normal buluyorum. Ücretsiz yerler çok kalabalık oluyor. Ben Silivri, Büyükçekmece gibi daha sakin yerleri tercih ediyorum. Uygun bir ücret olması şartıyla ücretli plajlar daha mantıklı.” ifadelerini kullandı.