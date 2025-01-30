İstanbul’da Ruhsatsız Oteller Kapatılacak

TOPLANTININ DETAYLARI VE AMAÇLARI

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül’ün başkanlığında Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına dikkat çekerek, İstanbul’da benzer olaylar yaşanmaması adına tedbirlerin artırılacağını ifade etti. Gül, otellerle ilgili bir sürecin kaymakamlar tarafından koordine edileceğini de belirtti. “Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız.” dedi. Bu çerçevede, denetimlerin ilçelerde kurulan komisyonlar tarafından yapılacağı ve 39 ilçe kaymakamlıklarına genelge gönderildiği bildirildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Gül, yangın güvenliği konusunda kurumların gerekli tedbirlerini gözden geçirmenin önemine değindi ve denetlenmesi gereken binalar olduğunu belirtti. “Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız.” açıklamasında bulundu. Valilik, bu sürecin bir parçası olarak, otel listelerinin hazır olduğunu ve gerekli işlemlerin bu süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

DEPREM GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Vali Gül, depremin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtirken, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanıklı olması gerektiğini vurguladı. Gül, bu durumun kontrol edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. “Belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimleri, kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerekiyor.” ifadeleriyle güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha dile getirdi.