İstanbul’da Sahte İçki Ölümleri Artıyor

SAHTE İÇKİDEN YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Alınan bilgilere göre, kent genelindeki sahte içki kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 70’e ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra, sahte içki sebebiyle hastaneye başvuran kişilerden 8’inin yoğun bakımda olduğu ve toplamda 21 kişinin tedavisinin sürmekte olduğu ifade ediliyor.

VALİ DAVUT GÜL’DEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlar arasından 11’inin tutuklandığını belirtmiştir. Ayrıca, bu süreçte 86 bin 274 litre sahte ve kaçak içkinin ele geçirildiği de yapılan açıklamalarda yer alıyor.