İstanbul’da Sarı Kodlu Yağışlar Etkili Olmaya Başladı

istanbul-da-sari-kodlu-yagislar-etkili-olmaya-basladi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kod ile uyarı yapılan İstanbul’da, kuzey kesimlerde başlayan sağanak yağış gece boyunca zaman zaman şiddetini artırarak tüm kente yayıldı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte zorlandılar.

SAĞANAKLA BİRLİKTE SU BASKINLARI

Üsküdar Çengelköy’de tıkanan bir rögar yüzünden bir yol su altında kaldı. Bazı sürücüler su birikintisinden geçerken zorluk yaşarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Şişli’de ise birçok iş yeri ve ev su baskınından nasibine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basmış dairelere müdahale etti.

KAZA SAYISINI ARTIRDI

Etkili yağış, hasarlı kazaların meydana gelmesine yol açtı. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan şoför, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN SARı KOD UYARISI

İstanbul Valiliği, su baskınlarına ve kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyararak sarı kodlu uyarı yapmıştı. 7 Aralık Pazar günü için yapılan bu uyarıda, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuz durumların yaşanabileceği belirtilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.