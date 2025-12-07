İstanbul’da Sarı Kodlu Yağışlar Etkili Olmaya Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kod ile uyarı yapılan İstanbul’da, kuzey kesimlerde başlayan sağanak yağış gece boyunca zaman zaman şiddetini artırarak tüm kente yayıldı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte zorlandılar.

SAĞANAKLA BİRLİKTE SU BASKINLARI

Üsküdar Çengelköy’de tıkanan bir rögar yüzünden bir yol su altında kaldı. Bazı sürücüler su birikintisinden geçerken zorluk yaşarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Şişli’de ise birçok iş yeri ve ev su baskınından nasibine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basmış dairelere müdahale etti.

KAZA SAYISINI ARTIRDI

Etkili yağış, hasarlı kazaların meydana gelmesine yol açtı. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan şoför, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN SARı KOD UYARISI

İstanbul Valiliği, su baskınlarına ve kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyararak sarı kodlu uyarı yapmıştı. 7 Aralık Pazar günü için yapılan bu uyarıda, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuz durumların yaşanabileceği belirtilmişti.