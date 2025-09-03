İstanbul’da Servis Ücretlerine Yüzde 50 Zam

SERVİS ÜCRETLERİNDE YENİ DÖNEM YAKLAŞIYOR

Okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, servis ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sinar, en son ücret artışının 2025 Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatarak, yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenleme yapılmadığını vurguladı. Servis ücretlerine zam yapılmasının gerekliliğini belirten Sinar, talep ettikleri yüzde 50’lik artış gerçekleşirse, en kısa mesafe ücretlerinin 3 bin 800 lira olacağını bildirdi. “Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak” dedi.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE ZAM DEĞERLENDİRİLECEK

Sinar, 8 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim sezonu öncesinde yapılacak belediye meclisi toplantısında zam taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti. Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesiyle birlikte kararların belediyelere geçtiğini açıklayan Sinar, İBB Meclisi’nde de yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. “Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti… Bunlar da yüzde 40’ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz” diyen Sinar, bu zamların zorunlu hale geldiğini belirtti.

UZUN MESAİLERİN GEREKTİRDİĞİ HESAP

Sinar ayrıca, servis araçlarının 16+1 kapasitesine sahip olduğunu belirterek, taşıyabilecekleri öğrenci sayısının maksimum 15 olduğunu açıkladı. “Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira” ifadesini kullanan Sinar, böyle bir ücretle meslektaşların arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayarak, evlerini geçindireceğini ve kış lastiği alabileceğini sözlerine ekledi.