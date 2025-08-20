İstanbul’da Servisler İçin Zam İstendi

ZAM TALEBİ YAPILDI

İstanbul’da personel servisleri için yüzde 100, okul servisleri için ise yüzde 50 oranında bir zam talep ediliyor. Bu talep, kayıtlara geçen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Servis ücretlerinde yapılacak artışların, hem çalışanlar hem de öğrenci aileleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Servis ücretlerinin artışı, toplu taşımada yaşanan zorluklar nedeniyle özellikle dikkat çekiyor.

AİLELER VE ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ

Bu zam talebinin, İstanbul’daki aileler üzerinde yaratacağı finansal baskılar gündeme geliyor. Aileler, çocuklarının okul servisleri ve kendi ulaşım masraflarının artışından endişe ediyor. Bu durum, şehir içi ulaşımda karşılaşılan güçlükleri artırırken, özellikle çalışanların taşıma ihtiyaçları üzerine de etkide bulunuyor. Servis saatlerinin düzenli olmaması ve fiyatların artması, toplu taşımada ciddi bir sorun oluşturuyor.