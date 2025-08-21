İstanbul’da Şiddet: Kadını Bıçakladı, Mahalleli Linç Etti

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ BİR OLAY YAŞANDI

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Güneşli Mahallesi’nde akşam saat 20.00 sıralarında şok edici bir olay gerçekleşti. İş yerinde Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında bir gönül ilişkisi başladı.

TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLI SALDIRI

İş yerindeki tartışmanın ardından, iş yeri sahibi Z.S., E.Y.’yi işten çıkardı. Bu duruma sinirlenen E.Y., takip ettiği Z.S.’yi sokak ortasında bıçakladı.

MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak linç edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis, mahalle halkı tarafından linç edilen E.Y.’yi güçlükle olay yerinden çıkardı. Şüpheli, polis aracılığıyla hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KADININ HAYATI RİSKTE

Bu sırada, sağlık ekipleri ilk kontroller sonucunda ağır yaralı olduğu anlaşılan Z.S.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Z.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.