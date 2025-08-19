Gündem

İstanbul’da Soruşturma: Gezen İfade Verdi

istanbul-da-sorusturma-gezen-ifade-verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube programında kullandığı sözlerinden dolayı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

İFADELERİ ESPİRİ AMAÇLI

Müjdat Gezen’in emniyetteki ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube kanalı bana aittir. Soruşturma konusu olan bölümde sarf ettiğim sözler espri amacıyla söylenmiştir. Bu ifadelerin halkı herhangi bir kesime karşı kışkırtıcı veya aşağılayıcı bir yönü yoktur.” şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Gezen, ifadesinde “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir ifadesidir. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.” ifadesini kullandı. Müjdat Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

ÖNEMLİ

