İstanbul’da Sosyal Medya ve İnternet Sorunu

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SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNU

Sosyal medya platformlarına erişimle ilgili sıkıntılar baş gösterdi. Bant daraltma işlemi, dün sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine polislerin girdiği sırada başladı.

ERİŞİMİN NORMALE DÖNMESİ BELİRSİZ

İstanbul’da sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında hala erişim sorunları yaşanırken, internet hızı da yavaşlatıldı. Bu bant daraltma uygulaması, yalnızca İstanbul’la sınırlı olarak yürürlüğe girdi ve bunun ne zaman sona ereceği hakkında kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

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