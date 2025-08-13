İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyon Yapıldı

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerini deşifre etmek ve şüphelileri yakalamak için yoğun çalışmalar yürütüyor.

SON 1 AYDA 85 GÖZALTI

13 Ağustos tarihine kadar devam eden operasyonlarda, kent genelindeki iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah üretimi ile kaçakçılığına karışan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 ayrı eyleme karışan toplam 85 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ, TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Yapılan aramalarda toplamda 111 ruhsatsız tabanca, bir el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 euro bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69’u tutuklandı, 16’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 ayrı iş yeri kurşunlama olayına karışan 14 şüpheli ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı da gözaltına alındı.

SELAMİ YILDIZ’DAN KARARLI AÇIKLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi’ndeki operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği alanda, personeli tebrik etti. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede geri adım atmayacaklarını belirterek, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun ve suçlunun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Şehir eşkıyalarına ve motosikletli çetelere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklar. Sahada 7/24 İstanbul halkının huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.