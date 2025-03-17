İstanbul’da Suç Rekortmeni Serbest Bırakıldı

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Bayrampaşa’da, 16 Ocak Perşembe günü iki kadının bir evi soyması sonucunda polis ekipleri hemen harekete geçiyor. Polis, toplamda 51 farklı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit ediyor. Tespit edilen şüpheliler Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) oluyor. Ekipler, bu kişileri yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

SUÇ KAYDI VE TUTUKLAMA

Polis, kimlik bilgileri belirlenen Ceylan Çiçek’in adresine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenliyor. Operasyon sırasında, yakalanma korkusuyla hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atlıyor. Ancak ekipler tarafından yakalanan Ceylan Çiçek, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra polis merkezine götürülüyor. Emniyette yapılan sorgulamada, Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna hamile olduğu ve toplamda 189 suç kaydı olduğu öğreniliyor. Ayrıca, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkıyor. Tüm işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

DOĞUM SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine konulan Ceylan Çiçek’in doğum yaptığı bilgisi alınıyor. Hamileliği sebebiyle ertelenmiş 472 yıl hapishane cezasına sahip olan Çiçek, bu süreçte serbest bırakılıyor. Diğer yandan, toplamda 54 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan Belkız Ura’nın yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.