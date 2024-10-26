“İstanbul’da Süper Loto Rekor İkramiye Çıktı”

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN TALİHLİ

Süper Loto’da, İstanbul Eyüpsultan’dan 6 bilen bir kişi 309 milyon 155 bin 829 TL değerinde büyük ikramiye kazandı. Bu büyük ikramiye 12, 15, 18, 36, 38, 56 sayılarına isabet etti. İkramiyenin sahibinin kim olduğu merak konusu olurken, yayımlanan haberlere göre Eyüpsultan’daki Elmasoğlu Bayi, Süper Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası olarak ön plana çıkıyor.

SÜPER LOTO’NUN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Elmasoğlu Bayi’nin sahibi Sami Elmasoğlu, çıkan ikramiyeden çok mutlu olduğunu belirterek, “Eyüpsultan’a büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutlu oldum. Süper Loto’nun Türkiye’deki bugüne kadar en büyük ikramiyesi çıktı” dedi. Elmasoğlu, 70 senedir bayilik yaptığını ifade ederek “Bu durumdan gururluyuz, çok da mutluyuz. Semtimize bir şeyler kazandırabildik” şeklinde konuştu.

ELMASOĞLU’NUN DUYGULARI

İstanbul Eyüpsultan’dan çıkan ikramiyenin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Sami Elmasoğlu, “100 senelik Eyüpsultanlıyım. Daha önce büyük ikramiye çıktıysa da hatırlamıyorum. Bununla birlikte, Elmasoğlu Bayii’nden çıkan bu ikramiyeyle bu işi daha da iyi yapmaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, bayisinin “Bugün bil yarın paranı al” şeklindeki felsefesinin de sürekli müşterilerden takdir topladığını söyledi.

YENİ HEDEFLER VE MÜŞTERİLER

Elmasoğlu, en büyük ikramiyenin bayisinde çıkmasıyla ilgili olarak, “Bu mesleği yaptığıma göre muhakkak bekliyordum. Eyüpsultan halkını mutlu etti” yorumunda bulundu. “Daha çok oyna daha çok kazan” parolası ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Süper Loto’nun bayisinden çıkan ikramiyenin sahibi olmak isteyen Yeşim Bozsan, “Bana çıksaydı ben devletime, halkıma yardımcı olmak çok isterdim. Umarım çıkan kişi parasını güzel değerlendirir” diye belirtti. Arzu Erdil ise Elmasoğlu Bayii’ni bilindik bir bayi olarak tanımladı ve çıkan ikramiyenin güzel günlerde kullanılması dileğinde bulundu. Güngör Berber de, bu bayinin genel itibarıyla şanslı olduğunu ifade ederek, kurduğu ilişkilerden bahsetti.