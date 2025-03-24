İstanbul’da Terör Soruşturması: İki İsim Aranıyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen soruşturma işlemlerini sürdürüyor.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari durumdaki şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı alma işlemini gerçekleştirdi.