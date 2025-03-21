İstanbul’da Trafiğe Yeni Kapatılan Yollar Duyuruldu

İBB’YE YENİ YOL KAPATMA KARARLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 90 kişi gözaltına alındı. Kent genelinde gösteri, eylem ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği yeni tedbirlere yönelik açıklamalarda bulunarak kapatılan yollara yenilerinin eklendiğini duyurdu.

YENİ KAPANACAK YOLLAR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekildedir: Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar; Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollarla ilgili alternatif güzergahlar da açıklandı. Bu alternatif yollar arasında 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolu bulunuyor.

ÖNCEKİ YASAKLAR HAKKINDA

Valilik, 19–23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtmiş ve bu kapsamda daha önce kapatılan yollarla ilgili açıklama yapmıştı: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Adnan Menderes Bulvarı yan yolları, Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar gibi birçok yol trafikten men edilmiştir. Ayrıca, çeşitli sokaklar da bu yasak kapsamına girmektedir.