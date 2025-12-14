İstanbul’da Trafik Denetimleri İle 1,5 Milyon Lira Ceza Kesildi

İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, 30 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasında Vişnezade Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çekici uygulamalarda bulundu. Uygulama sırasında, Süleyman Seba Caddesi, Şair Nedim Caddesi ve Beşiktaş Caddesi’nde durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar neticesinde arandığı tespit edilen kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı.

EĞLENCE MEKANLARI ÜZERİNDE DENETİM

Denetimlerin yanı sıra bölgedeki eğlence mekanları da kontrol edildi. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ‘kapalı alanda tütün tüketimi’, ‘mesul müdür bulundurmama’ ve evrak eksikliği gibi çeşitli ihlaller sebebiyle tutanak tutuldu.

SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlemler uygulandı. ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’, ‘yasak park alanlarını kullanmak’, ‘yüksek sesle müzik yayını yapmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘koruma başlığı takmamak’, ‘plakanın okunmasını engellemek’, ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘tehlikeli manevra yapmak’ gibi durumlar sonucunda cezai işlemler gerçekleşti.

CEZALARDA YÜKSEK RAKAM

Son olarak, yapılan denetimlerin toplamında 157 sürücüye cezai işlem uygulandığı ve bu işlemler sonucunda sürücülere toplamda 1,5 milyon lira para cezası kesildiği belirtildi. Bu kapsamda, caddede yüksek sesle müzik yayını yapan bir sürücünün polis ekiplerine yakalandığı anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

