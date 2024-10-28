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İstanbul’da Trafik Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme

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CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI YARIN BAŞLIYOR

Valilikten gelen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde yarın Fatih’teki Vatan Caddesi’nde “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” gerçekleştirilecek. Bu program nedeniyle yarın saat 06.00’dan etkinlik sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara gelen tüm yollar uygun yerlerden trafiğe kapatılacak. Alternatif yollar olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi kullanılabiliyor.

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